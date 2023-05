Mehr Fälle seit 2018 Wo Kupferdiebe in NRW häufig zuschlagen

Erst Anfang Mai musste eine Bahnstrecke bei Bochum gleich mehrfach gesperrt werden. Zuerst wurden dort Glasfaserkabel durchtrennt, nur wenig später standen unweit im selben Abschnitt die Züge schon wieder still. Dieses Mal wurden Kupferkabel gestohlen. Bahnverbindungen fielen aus oder mussten umgeleitet werden. Aber auch abseits der Bahn wird immer wieder Kupfer entwendet, in Heek-Nienborg im Kreis Borken wurden in der vergangenen Woche zwei Fallrohre aus Kupfer entwendet, die an einer Garage befestigt waren. Das meldete die Kreispolizeibehörde Borken. Auch in Kaldenkirchen ereigneten sich in der Vergangenheit gehäuft Diebstähle von Kupfer.