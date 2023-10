Regionaler Preisindex Wo das Leben in NRW am teuersten ist – und wo am günstigsten

Setzt man sie in den Vergleich zum nordrhein-westfälischen Mittelwert, kommt man in Düsseldorf schon auf einen Unterschied von 32 Prozent, in Köln sogar auf 37 Prozent. Im Gesamtbild macht der Unterschied in Köln nur noch elf, in Düsseldorf zehn Prozent zum NRW-Durchschnitt aus. Auch in Bonn und Münster sind die Differenzen zum Rest des Landes beträchtlich. Alle vier Städte verzeichnen wegen der Vielzahl an Jobs und als Universitätsstädte besonders hohe Nachfrage nach Wohnraum.