Prognose zum Start in den Winter Wird im November in NRW noch Schnee fallen?

Zu nass und zu warm, so lassen sich der bisherige November und der meteorologische Herbst zum aktuellen Stand knapp zusammenfassen, auch wenn sich die Werte noch nach unten korrigieren werden. Im Vergleich zum vieljährigen Mittelwert von 1961 bis 1990 ist der November bislang um rund plus 3,8 Grad zu mild, der Herbst liegt bei einer Abweichung von etwa plus 3,5 Grad. Schon der September erreichte bei den Temperaturen Rekordwerte, und der Oktober war der fünftwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen – das Jahr 2023 wird laut Meteorologen wohl als das wärmste jemals gemessene in die Wetter-Annalen eingehen. Für diejenigen, die sich mal wieder einen schneereicheren Winter wünschen, verheißt das nichts Gutes. Allerdings sehen einige Langfristmodelle durchaus Chancen für einen winterlichen Start in den Dezember.