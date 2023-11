Eisige Temperaturen Ein Wintertag in NRW mit Stau-Frust und Ski-Lust

Gefährlich rutschige Straßen, glückliche Kinder im Schnee – und im Sauerland startet die Ski-Saison so früh wie lange nicht. Bei frostigen Temperaturen hat es am Mittwoch in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens einen erneuten Wintereinbruch gegeben. Bis hinab ins Rheinland lag am Morgen eine dünne weiße Schicht. In den tieferen Lagen war der Schnee zwar schnell wieder geschmolzen – aber bei vielen Schülern reichte es immerhin für eine kleine Schneeballschlacht oder einen Mini-Schneemann. Auf den Straßen war es so rutschig, dass es zahlreiche Unfälle gab.