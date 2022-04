Discountpreise bei Bus und Bahn : NRW will ÖPNV-Kapazität wegen 9-für-90-Ticket erhöhen

Düsseldorf Im Sommer könnte es wegen des Discount-Tickets 9 für 90 sehr eng werden in S-Bahnen und Regionalbahnen. NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes will nun die Kapazitäten erhöhen – und fordert dafür Geld vom Bund.

Nachdem die Bundesregierung sich am Mitwoch darauf festgelegt hat, ab Juni für drei Monate das Discountticket 9 für 90 einzuführen, will NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes (CDU) die Kapazitäten im Nahverkehr für den Sommer entsprechend hochfahren lassen. Das erklärt ihr Ministerium auf Anfrage. Weil die Bürger ja ab dem 1. Juni bis Ende August für jeweils neun Euro einen Monat alle Busse und Bahnen in Deutschland nutzen können, müsse viel mehr Verkehr bewältigt werden, lautet die Begründung. Am 4. Mai wollen die Landesverkehrsminister mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) über entsprechende Zuschüsse verhandeln. Er wird auf ihre Wünsche teilweise eingehen müssen, weil das Ticket vom Bundesrat noch abgenickt werden muss.