Neues Forschungsprojekt : NRW will mit Künstlicher Intelligenz Selbstmorde in Haft verhindern

NRW will mit Künstlicher Intelligenz Selbstmorde in Haft verhindern

Düsseldorf Selbsttötungen hinter Gittern kommen immer wieder vor. Dabei muss der Staat das Leben der Gefangenen schützen. In Nordrhein-Westfalen soll aus diesem Grund Künstliche Intelligenz eingesetzt werden.

Künstliche Intelligenz soll künftig in den Haftanstalten in NRW eingesetzt werden, um Selbstmordversuche früher zu erkennen und zu verhindern. Landesjustizminister Peter Biesenbach (CDU) stellt dazu am Dienstag (11 Uhr) ein Forschungsprojekt vor, das seinen Angaben zufolge bundesweit einmalig ist. An der Entwicklung einer Software zur Suizidprävention ist eine Firma aus Chemnitz beteiligt.