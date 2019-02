Diagnose von Hirntod: NRW will mit Ärzte-Rufbereitschaft Organspenden erleichtern

NRW will mit Ärzte-Rufbereitschaft Organspenden erleichtern

Ein Patient wird in ein OP-Zimmer im Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

Düsseldorf Das Land NRW hat nach eigenen Angaben als erstes Bundesland einen Pool von Fachärzten ins Leben gerufen, die mit modernen Diagnostikgeräten den Hirntod von Patienten in Krankenhäusern feststellen können.

Insbesondere Kliniken ohne eine neurologische oder neurochirurgische Abteilung könnten durch den Rufbereitschaftsdienst den Hirnfunktionsausfall abklären lassen und damit die Voraussetzungen für eine mögliche Organspende schaffen, teilte das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag in Düsseldorf mit. Die Initiative wird neben dem Ministerium von der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) in NRW, den Ärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe sowie der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen mitgetragen.