Fachkräfteoffensive NRW will Gesundheitsberufe leichter für Ausländer zugänglich machen

Der Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen sei eine immense Herausforderung für die Arbeitgeber, Beschäftigten, Patientinnen und Patienten sowie die Gesellschaft insgesamt, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU). Der demografische Wandel werde diese Situation weiter verschärfen. Um Fachkräfte aus dem Ausland für eine Beschäftigung in Deutschland zu rekrutieren, brauche es „aber auch bei der Berufsanerkennung eine Willkommenskultur, die sich ausdrückt in einer wertschätzenden und pragmatischen Herangehensweise, so dass Menschen in ihren erlernten Berufen bei uns schnell arbeiten können“.