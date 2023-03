Nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts NRW will Frist für Erschließungsbeiträge verdoppeln

Grundstückseigentümer in Nordrhein-Westfalen sollen bald deutlich länger als bisher an Erschließungsbeiträgen für fertiggestellte Straßen und andere Infrastruktur herangezogen werden können. Das sieht ein Gesetzentwurf der Landesregierung vor, über den am kommenden Freitag abschließend im Kommunalausschuss des Düsseldorfer Landtags abgestimmt werden soll.