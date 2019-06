Starker Wind und Regen : Am Abend wieder Unwetter in Teilen von NRW erwartet

Am Abend wieder Unwetter in Teilen von NRW erwartet

Offenbach/Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstagabend und die Nacht zu Mittwoch vor Unwettern in der Nordwesthälfte von NRW. Dort müsse man mit Hagel und Starkregen rechnen. Sogar Tornados seien möglich.

Potenziell betroffen sei die Region von der Eifel über das Ruhrgebiet bis nach Bremen. Auch in der Nacht auf Mittwoch sei örtlich mit starkem Wind und Sturmböen zu rechnen. Das Klima bleibt schwül-warm, in Düsseldorf und in der Kölner Bucht gibt es Temperaturen um die 28 Grad.

Schon am frühen Montagmorgen zogen Gewitter über den Westen . Dabei gab es heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen von um die 30 Liter pro Quadratmeter in der Stunde. Ein Blitzeinschlag hatte bei der Bahn zu Signalstörungen rund um Mülheim geführt. Den ganzen Tag über fielen zahlreiche Züge aus oder waren verspätet.

Gewitter und Starkregen am Morgen - Blitz schlägt in Häuser ein

Unwetter in NRW : Gewitter und Starkregen am Morgen - Blitz schlägt in Häuser ein

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der heißeste Tag des bisherigen Jahres gewesen. Dieser Wert wurde sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen (Elbe) in Brandenburg erreicht.