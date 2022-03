Störung der Totenruhe : Gräber in NRW oft Ziel von Vandalen

Umgeworfenes Grablicht auf einem Friedhof. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Düsseldorf/Moers Überwiegend nachts werden auf Friedhöfen Pflanzen und Dekorationen zerstört und Grabsteine beschädigt. Meist steht für Angehörige nicht der materielle Verlust im Vordergrund, sondern das seelische Leid. Verantwortliche zu ermitteln, ist für die Polizei nicht leicht.

Mit Engelsfiguren und anderem Grabschmuck die Erinnerung an seine verstorbene Frau aufrechtzuerhalten, bedeutet Nico Saß viel. Um so ärgerlicher war der Moerser, als er feststellen musste, dass alle Gegenstände vom Grab in Repelen gestohlen worden waren. „Das ist bestimmt schon das vierte oder fünfte Mal, dass dort etwas entwendet wurde“, sagt Saß. „Es fehlten aber immer nur Einzelstücke. Diesmal war der gesamte Grabschmuck verschwunden.“ Saß teilte seinen Unmut über Facebook, verbunden mit der Suche nach möglichen Zeugen. Auf seinen Post hin meldeten sich viele Moerser – nicht, weil sie einen Hinweis parat hatten, sondern weil ihnen Ähnliches widerfahren war.

Verantwortliche zu finden, fällt der Polizei in solchen Fällen schwer. Das Entwenden von Gegenständen von Gräbern gilt laut Polizeistatistik als „sonstiger einfacher Diebstahl“, wobei der Tatort nicht eigens erfasst wird. „Zur Häufigkeit solcher Diebstähle kann also keine Aussage getroffen werden“, sagt Maren Menke, Sprecherin des Landeskriminalamts (LKA) NRW. Das mutwillige Zerstören oder Beschädigen von Gräbern dagegen wird als Grabschändung bezeichnet und fällt unter den Straftatbestand „Störung der Totenruhe“, erklärt Menke. Im Jahr 2021 wurden landesweit 340 Fälle erfasst und 193 aufgeklärt, was einer Aufklärungsquote von rund 57 Prozent entspricht.

Ein besonders schwerer Fall von „Störung der Totenruhe“ ereignete sich im Februar in Rietberg im Kreis Gütersloh. Mindestens 60 Gräber wurden dort von unbekannten Tätern verwüstet. Wahrscheinlich nachts seien dort Pflanzen und Dekorationen zerstört und Grabsteine beschädigt worden, teilte die Polizei mit. Auch in Moers klagen viele Menschen darüber, dass bei den Gräbern ihrer Angehörigen Schmuck mutwillig zerstört oder entwendet wurde. Auf dem Friedhof in Meerbeck wurden zudem im Januar knapp 40 Grableuchten gestohlen, darunter Gusslaternen, die gewaltsam entfernt wurden. Das meldete die Kreispolizeibehörde in Wesel. Moers scheint besonders häufig betroffen. Im vergangenen Jahr wurden im gesamten Kreis Wesel 41 Diebstähle und 82 Sachbeschädigungen gemeldet, davon elf beziehungsweise 23 Fälle in Moers.

Oft geht es den Dieben auch darum, Metall zu erbeuten. In Bergisch Gladbach stellte die Polizei zuletzt zwei metallene Figuren im Kofferraum eines Kölners sicher, eine weitere Marienfigur wurde im Wald gefunden, alles stammte von Friedhöfen. In Geilenkirchen im Kreis Heinsberg mussten Unbekannte, um auf einem Friedhof eine fest eingelassene Messingvase zu entwenden, den Schmuck absägen, eine weitere Bronzevase wurde im Januar in Übach-Palenberg ausgehebelt. Bei besonders schweren Fällen bildet die Polizei häufig eine Ermittlungskommission, um gezielt gegen die Buntmetalldiebe vorgehen zu können. Die Vorgehensweise der Täter ist immer gleich: Tagsüber spähen sie die Friedhöfe aus. In der Dunkelheit kommen sie wieder, wenn die Friedhöfe für die Besucher geschlossen sind und es keine Zeugen gibt. Das Metall wird dann meist bei einschlägig bekannten Schrotthändlern verkauft.

Die Polizei geht davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt. Nur die heftigsten Fälle würden zur Anzeige gebracht. Für Betroffene geht es meist nicht um den materiellen Schaden an den Gräbern, sondern um die seelische Verletzung. Auch Saß sagt, das die gestohlenen Gegenstände nicht teuer gewesen seien. Aber sie hätten eben einen besonderen Wert für ihn. Zu seiner Überraschung sind die Gegenstände einige Tage später wieder aufgetaucht. „Die lagen zwei Gräber weiter hinter einem Stein in einer Hecke“, so Saß. Sein Vorschlag, eine Wildkamera aufzustellen, um im Wiederholungsfall die Täter dingfest machen zu können, sei als unzulässig abgelehnt worden.