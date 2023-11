Nasskaltes Wetter in NRW Wetterdienst warnt vor Schnee und Glätte – und es bleibt winterlich

Am Dienstag bleibt es tagsüber meist niederschlagsfrei, im Bergland kann es aus dem Hochnebel heraus etwas grieseln. In tieferen Lagen lockern die Wolken auch mal auf, so dass Werte von bis zu plus drei Grad möglich sind. In der Nacht zu Mittwoch zieht dann ein weiteres Tief über Teile von NRW, das laut Jose-Tüns in seinem Einzugsgebiet überall Schnee bringt. In einem Streifen, der sich vom unteren Niederrhein über das Münsterland, das Ruhrgebiet bis Ostwestfalen zieht und auch das Bergische Land sowie das Sauerland tangiert, sind etwa fünf bis acht Zentimeter Schnee zu erwarten. „Wirklich präzise lässt sich das noch nicht sagen, die Lage verändert sich laufend“, sagt der Meteorologe. Derzeit sehe es so aus, dass etwa bei Düsseldorf die Grenze liege, es dort also eher regnet als schneit.