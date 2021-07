Schauer und Gewitter am Samstag : Lokale Überflutungsgefahr am Wochenende

In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kann es am Samstag erneut zu Gewittern und teils starken Niederschlägen kommen. Foto: dpa/Oliver Berg

Update Düsseldorf Am Wochenende kann es in NRW wieder zu Unwettern kommen. So verheerend wie in der vergangenen Woche werden sie aber wohl nicht werden. Welche Auswirkungen könnte neuer Regen auf die überschwemmten Straßen haben?

Am Wochenende kann es in NRW wieder zu teils heftigen Regenfällen kommen. Bis einschließlich Freitag sind aber erst einmal keine neuen Niederschläge zu erwarten. Das Wetter bleibt größtenteils sonnig, warm und trocken. Das sagt Meteorologe Tobias Reinartz vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch. „Am Samstag wendet sich das Wetter aber wieder, im Laufe des Tages kann es zu neuen Schauern und Gewittern kommen“, sagt er. Zunächst nehme die Wolkendichte zu, im Laufe des Tages kann es dann wieder regnen, zum Teil auch stark.

Auch am Donnerstag lässt sich die Gewitterlage nicht präzisieren. Eine Sprecherin des DWD sagt: „Am Vormittag werden in der Eifel die ersten Regenfälle erwartet, bis zum Mittag ziehen sie dann in Richtung Mitte NRW. Dann kann es zu Schauern, teilweise auch zu gewittrigen Regenfällen kommen“. Generell steige die Gewittergefahr im Laufe des Tages aufgrund der sommerlichen Wetterlage. Punktuell könnten die Niederschläge dann auch stärker ausfallen. In der Nacht zum Sonntag wird es dann wieder trockener, im Laufe des Sonntags können jedoch neue Regenfelder aufziehen. „Aber so dramatisch wie in der vergangenen Woche wird es nicht“, sagt die Sprecherin. Es sei weder Dauerregen, noch Starkregen in solch großen Mengen wie in der vergangenen Woche in Aussicht.

In der vergangenen Woche gab es teilweise Niederschläge von bis zu 180 Litern pro Quadratmetern. Diese wurden aber über einen Zeitraum von 24 Stunden gemessen, die Regenschauer am Wochenende werden vermutlich nicht so lange dauern. Eine sehr lokale Überflutungsgefahr sei aber durchaus gegeben, sowohl Nordrhein-Westfalen als auch Rheinland-Pfalz könnten betroffen sein, so Reinartz am Mittwoch.

Besonders für die Betroffenen der Flutkatastrophe wären erneute Starkregenfälle verheerend. Zwar sinken die Pegelstände, das trockene Wetter der kommenden Tage wird Aufräumarbeiten möglich machen. Doch erneute Regenfälle könnten zu einer Verschlechterung der Lage führen. Besonders die zum Teil unzugänglichen Straßen könnten dann betroffen sein. Nilgün Ulbrich, Sprecherin von Straßen.NRW sagt, erneute schwere Regenfälle würden die Situation vor Ort verschlimmern. „Es gibt in den Gebieten ganz unterschiedliche Arten von Schäden, wir sind noch dabei uns ein vollständiges Bild zu machen“, sagt sie. Je nach Schaden könnten erneute Regenfälle verheerend sein. „Zumal an vielen Stellen das Wasser auch erst einmal vollständig versickern muss, bis wir einen Überblick über die Bodenbeschaffenheiten haben“, sagt sie. Erst im trockeneren Zustand könne man abschließend beurteilen, ob sich die Erde eventuell noch absenken wird. Regnet es erneut, wird auch diese Einschätzung wieder erschwert.

Den Kreis Düren erreichten in den vergangenen Tagen Anrufe von besorgten und verunsicherten Bürgern wegen der Wetter-Prognose für das Wochenende. „Der Wasserverband hat in Urft- und Rurtalsperre wieder Stauraum geschaffen, so dass die am Wochenende nach den jetzigen Warnungen zu erwartenden Niederschläge aufgenommen werden können“, teilte der Kreis am Mittwoch mit. „Hinzu kommt, dass die Böden beginnen wieder zu trocknen und damit schon wieder einen Teil des Wassers aufnehmen können.“

((mit dpa))