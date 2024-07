Halbfinale Niederlande gegen England Fällt das Public Viewing erneut ins Wasser? DWD warnt vor Unwettern und starken Gewittern

Das zweite Halbfinale der Europameisterschaft steht an und neben Tausenden Engländern, die sich zum größten Teil in den letzten Wochen in NRW aufgehalten haben, werden gut 100.000 Menschen aus den Niederlanden in Dortmund erwartet. Doch ob oder in welchem Umfang das Fußballfest stattfinden kann, ist unklar. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwettern und starken Gewittern. Auch wenn es bei Höchsttemperaturen von 25 bis 28 Grad sommerlich warm ist, einige Fanzones in NRW wurden bereits geschlossen. So auch am Dienstagabend in Düsseldorf.