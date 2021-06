Bis zu 36 Grad Celsius : Menschen in NRW müssen sich auf Hitzewelle einstellen

Essen Jetzt wird’s heiß: Nach Temperaturen von maximal 25 Grad erwartet die Menschen in Nordrhein-Westfalen zu Wochenbeginn Sommerwetter mit Sonnenschein und Hitze. Die 35-Grad-Marke soll am Donnerstag geknackt werden.

Schon am Montag gibt es demnach viel Sonne und lediglich ein paar Quellwolken - bei Höchsttemperaturen von 26 Grad in Ostwestfalen und 30 Grad am Rhein. Auch am Dienstag soll es trocken bleiben. Allerdings sei es zeitweise wolkig, so dass die Temperaturen wieder ein wenig sinken.