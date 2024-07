Aussichten in NRW Erst Sonne, dann Regen - erste Ferienwoche mit Wetterwechsel

In der neuen Woche können sich die Schüler und Schülerinnen in Nordrhein-Westfalen auf zunächst sonniges und heiteres Wetter freuen. Die Höchsttemperaturen klettern in der ersten Ferienwoche auf über 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Mittwoch zieht es zu und die Wetterexperten erwarten Regen.