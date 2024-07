„Unwetterpotenzial ist hoch“ Heute bis zu 32 Grad – doch dann soll es ordentlich krachen

Zum Sommerferienstart können sich die Menschen in NRW auf Sonne und Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es hochsommerlich: Die Sonne lädt am Dienstag mit Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad zum Freibadbesuch ein. Am Dienstagabend kommt dann das Gewitter. „Das Unwetterpotenzial ist hoch. Aber dass die Gewitter in der Stärke uns noch erreichen werden, das ist noch relativ unsicher“, erläuterte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zunächst beschrieb der DWD starke Gewitter in seinem Bericht als „gering wahrscheinlich“.