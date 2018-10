NRW-Wetter: Goldener Herbst bringt am Wochenende bis zu 28 Grad

Düsseldorf Der goldene Herbst beschert Nordrhein-Westfalen von heute an sommerliche Temperaturen und viel Sonne. Bis zu 28 Grad warm kann es werden - rekordverdächtig für Oktober. Danach sinken die Temperaturen allerdings wieder.

„Die nächsten Tage sind ungewöhnlich mild für diese Jahreszeit“, sagt Sophie Hain, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. Am Donnerstag zeigt sich die Sonne viele Stunden lang in den NRW-Städten, das Thermometer erreicht 23 bis 25 Grad Celsius. „Ein paar Tropfen Regen“ gibt es am Tag laut DWD lediglich in der Eifel, in der Nacht dann in weiteren Gebieten.