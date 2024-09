Wetteraussichten Hitze in NRW – hier wird es besonders heiß

Das sommerliche Wetter in Nordrhein-Westfalen hält auch die nächsten Tage an. Bei zunächst sonnig bis heiterem Wetter werden heute Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am östlichen Rand des Bundeslandes warnt der DWD in seiner Prognose vor Hitze. Im Laufe des Tages ziehen Wolken auf und es kommt zu Schauern und teils kräftigen Gewittern. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad unbeständig.