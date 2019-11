Wetter in NRW : Es bleibt nass, kalt und dunkel

Essen Meist dichte Wolken, viele Schauer und einstellige Temperaturen: Nach Einschätzung der Meteorologen wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen grau und kalt.

Der Donnerstag beginnt den Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge wechselnd bewölkt, in der Eifel kann es vormittags regnen. Bei kühlen Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad bleibt es in der Westhälfte auch im Tagesverlauf bewölkt, in Ostwestfalen setzt sich zwischenzeitlich die Sonne durch. In der Nacht bleibt es trocken, bei eisigen Temperaturen zwischen -2 und 2 Grad kann es stellenweise glatt werden.