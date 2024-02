Statistik der DLRG Zahl der Badetoten in NRW gesunken

Deutschlandweit sind im vergangenen Jahr mindestens 378 Menschen ertrunken und damit deutlich mehr als ein Jahr zuvor. 2022 waren es noch 355 tödliche Badeunfälle. Besonders gefährlich waren die in der Regel unbewachten Binnengewässer: 90 Prozent der Todesfälle hätten sich dort ereignet, wo dann im Ernstfall keine Rettungsschwimmer eingreifen könnten, erklärte die Präsidentin der DLRG, Ute Vogt. In Nordrhein-Westfalen stehen in der Statistik wie im Vorjahr Flüsse mit Abstand an der ersten Stelle, gefolgt von Seen und Kanälen.