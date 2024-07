Eurowings streicht Flüge Weltweite IT-Störung trifft Flughäfen und rund 70 Kommunen in NRW

IIn NRW trifft die Störung teils auch Kommunen des Unternehmens Südwestfalen-IT (SIT), wie das Unternehmen am Vormittag mitteilte. Wie viele der gut 70 Kommunen in NRW als SIT-Kunden getroffen waren, konnte das Unternehmen aber nicht sagen. Auch das Ausmaß war unklar. Eine Sprecherin ergänzte später auf Anfrage, man werde die Störungen voraussichtlich noch am Nachmittag in allen Kommunen beheben können.