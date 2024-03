Bis zwölf Grad warm Weiter Regen in NRW erwartet

Düsseldorf · Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auch am Mittwoch auf ungemütliches Wetter einstellen. Doch es ist Besserung in Sicht.

05.03.2024 , 13:21 Uhr

MIttwoch kann es in NRW es noch mal grau und trübe werden. Foto: dpa/Oliver Berg

Nachmittags sei örtlich mit schauerartigem Regen zu rechnen, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag (5. März 2024). Zudem bleibe es bei schwachem Wind bedeckt und stark bewölkt. Die Höchsttemperaturen liegen demnach tagsüber bei zehn bis zwölf Grad. Bereits am Dienstag hatte es vielerorts geregnet. In der zweiten Wochenhälfte ist Besserung in Sicht: Für Donnerstag rechnet der DWD mit heiterem, trockenem Wetter bei Temperaturen bis 14 Grad. Auch am Freitag soll es viel Sonne geben.

(dw/dpa)