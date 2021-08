Am Samstag, 28. August : NRW-weite Trauerbeflaggung zur Gedenkveranstaltung für Flutopfer

Zum Gedenken hängt ein Trauerflor an der Landesflagge vor dem Oberlandesgericht in Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Zeitgleich zur Trauerveranstaltung im Aachener Dom am Samstag ist in ganz NRW an Diensgebäuden des Landes Trauerbeflaggung angeordnet. Zu der Gedenkzeremonie wird auch der Bundespräsident erwartet.

Innenminister Herbert Reul hat für kommenden Samstag (28. August) zur Gedenkveranstaltung im Aachener Dom für die Opfer der Flutkatastrophe Trauerbeflaggung angeordnet. Wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte, gilt die Anordnung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden, Gemeindeverbände und übrigen Behörden.

Am Samstag soll es zunächst einen ökumenischen Gottesdienst und danach eine Gedenkzeremonie im Aachener Dom geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird bei der Zeremonie eine Rede halten. Erwartet werden auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).

(chal/dpa)