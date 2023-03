Von der Fotoparty bis zum Rittermahl Neun Ideen für den Junggesellenabschied in NRW

Zum Junggesellenabschied wollen Freunde und Verwandte etwas ganz Besonderes für den Bräutigam oder die Braut auf die Beine stellen. Aber was kann man noch alles in NRW unternehmen, außer mit einem Bauchladen und bunten Motto-Shirts durch die Düsseldorfer Altstadt zu ziehen? Hier kommen neun Ideen für einen gelungenen Junggesellenabschied (kurz JGA) in der Region.