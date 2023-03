Drei Radfahrer erzählen „In der Innenstadt habe ich oft Angst“

„In den Städten hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Es gibt viel mehr Radfahrstreifen und deutlich mehr Einbahnstraßen, die man als Fahrradfahrer in verkehrter Richtung nutzen darf. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Anstrengungen, die unternommen werden, etwas zügiger umgesetzt werden. Ich fahre zum Beispiel gerne in den Niederlanden Rad. Dort ist das alles schon vorhanden, gibt es fast in jeder Stadt Fahrradampeln oder Radschnellstraßen. Natürlich fehlt in manchen Städten in Deutschland der Platz dafür, weil man früher nie daran gedacht hat, aber dann muss man halt Parkplätze wegnehmen oder sich andere kreative Lösungen einfallen lassen.“