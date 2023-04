Fast zehn Wochen Wartezeit auf Handwerker so lang wie noch nie

Eine Entspannung beim Personalmangel ist nicht in Sicht, im Gegenteil. Mit Blick auf die „Wärmewende“ - also Änderungen zur klimaschonenden Nutzung von Wärmeenergie - sagte Nordrhein-Westfalens oberster Handwerksvertreter: „Diese Wärmewende erfordert vermutlich dreimal so viele Handwerkerinnen und Handwerker als das, was wir heute haben.“