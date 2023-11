Anhaltendes Winterwetter Wann in NRW mit dem nächsten Schnee zu rechnen ist

In einigen Regionen in NRW mussten die Menschen am Mittwochmorgen zur Schneeschaufel greifen, meistens reichte jedoch ein Besen, um den Schnee wegzukehren. So fielen in der Nacht zum Mittwoch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Münsterland und im Ruhrgebiet verbreitet ein bis vier Zentimeter, in Bielefeld waren es schon fünf bis zehn und in Teilen des Bergischen Landes bis zu 15 Zentimeter Schnee. Am meisten herunter kam im Sauerland, auf dem Kahlen Asten beträgt die Schneehöhe derzeit rund 30 Zentimeter, sagt Martin Schönebeck, Meteorologe beim DWD in Essen. In weiten Teilen des Rheinlands regnete es dagegen, örtlich führten die wenigen Schneeflocken höchstens zu vorübergehend matschigen Straßen. Im ganzen Land kam es allerdings wegen Glätte zu etlichen Unfällen. In den kommenden Tagen dürfte sich die Verkehrssituation jedoch entspannen – denn weitere Schneefälle sind kaum in Sicht.