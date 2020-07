NRW-Wälder : Borkenkäfer fallen jetzt auch über andere Baumarten her

Münster Bisher hat der Borkenkäfer der Fichte den Rest gegeben und brachte sie millionenfach zum Absterben. Jetzt beobachten Forstleute, dass der Schädling auch andere Baumarten befällt.

In den NRW-Wäldern machen sich die Borkenkäfer nicht mehr nur über die Fichten her, sondern auch über andere Baumarten wie Kiefern und Douglasien. Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW will über dieses neue Phänomen am Freitag in einer Pressekonferenz berichten. Die winzigen Käfer hätten sich so rasant vermehrt, dass sie auf der Suche nach neuen Bäumen auch andere Arten anfallen, berichtete der Landesbetrieb vorab. So etwas hätten selbst altgediente Forstleute noch nicht erlebt.