Türkische Wähler in NRW Jetzt zählt jede Stimme

Seit dem vergangenen Samstag können Menschen mit türkischem Pass auch in Deutschland erneut wählen – in Nordrhein-Westfalen können rund 500.000 Türkinnen und Türken mitbestimmen, wer Präsident in der Türkei wird. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan kam in der ersten Runde am 14. Mai auf 49,4 Prozent der Stimmen – und blieb damit nicht weit hinter der erforderlichen absoluten Mehrheit zurück. Sein Herausforderer Kemal Kiliçdaroglu erhielt knapp 45 Prozent der Stimmen. In Nordrhein-Westfalen können die Wählerinnen und Wähler nicht nur im Kölner Generalkonsulat in Hürth, sondern auch in Düsseldorf, Essen, Aachen und Greven/Münster mitentscheiden.