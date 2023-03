Drohnen-Bilder NRW von oben – so schön ist die Region

Erst aus der Luft erkennbar ist das Peace-Zeichen in Monheim am Rhein. Das Team des landwirtschaftlichen Labors von Bayer Crop Science wollte am Laacher Hof „ein Zeichen setzen“. Mit digitaler Lenkung des Traktors sowie mit Drohnen-Unterstützung für das Y wurde das Zeichen in den Boden gegraben.