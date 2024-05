Vogelzählung in NRW Viele Haussperlinge, weniger Schwalben

Der Spatz liegt auch in diesem Jahr bei der Vogelzähl-Aktion „Stunde der Gartenvögel“ vorn. Der kleine Vogel, auch Haussperling genannt, wurde bei der freiwilligen Mitmach-Aktion in Nordrhein-Westfalen und bundesweit erneut am häufigsten gesichtet, erklärte der Nabu-Landesverband am Donnerstag (23. Mai 2024) in Düsseldorf. Darauf folgten in NRW Kohlmeise, Amsel und Blaumeise. In NRW beteiligten sich laut Nabu in diesem Jahr mehr als 10.800 Menschen und meldeten über 225.000 Vögel aus den nordrhein-westfälischen Gärten und Parks. Die Zählung fand vom 9. bis 12. Mai statt.