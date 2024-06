Strafverfahren eingeleitet Vier islamistische Gefährder in NRW während EM in Langzeitgewahrsam

Polizei und Justiz haben vier islamistische Gefährder in Nordrhein-Westfalen für die Dauer der Fußball-Europameisterschaft in Langzeitgewahrsam genommen. Es gebe „Anfangsverdachtsmomente, aber keine konkrete Anschlagsplanung“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Landtag.