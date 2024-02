„Viertel der CO2-Emissionen kann eingespart werden“ Viele Wasserstoff-Projekte in NRW stehen in den Startlöchern

Bei der Wasserstoff-Initiative GetH2 machen Unternehmen aus Industrie und Energiewirtschaft mit. GetH2 besteht aus mehreren Einzelprojekten, die eine der ersten inländischen Wertschöpfungsketten für Wasserstoff mit Erzeugung, Speicherung und Transport bilden sollen. „Die einzelnen Projekte verbinden die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Lingen (Niedersachsen) und in den Niederlanden mit industriellen Abnehmern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (unter anderem Chemiepark Marl und Raffinerie Scholven in Gelsenkirchen)“, teilte das NRW-Wirtschaftsministerium mit. Zudem würden Salzkavernen in Gronau-Epe als Energiespeicher eingebunden. In NRW wird GetH2 von den Firmen Nowega, OGE, Thyssengas und RWE umgesetzt. Das Land Nordrhein-Westfalen will die Einzelprojekte mit insgesamt knapp 59 Millionen Euro bezuschussen. Noch mehr Geld kommt vom Bund.