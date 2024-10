Turnhalle als Schlafplatz Viele Studierende zum Wintersemester in NRW noch ohne Zimmer

In anderen Universitätsstädten scheint die Lage ebenso prekär: In Köln suchen laut dortigem Studierendenwerk weiterhin 1.500 Studierende nach einem Zimmer. Beim Studierendenwerk in Bonn gibt es noch 2.200 aktive Bewerbungen, worunter jedoch auch Studierende sein könnten, die in der Zwischenzeit etwas gefunden hätten. Das gilt in der Regel auch für die anderen Uni-Städte in NRW.