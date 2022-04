219 Krankenhäuser haben sich registriert : Viele NRW-Kliniken bieten Aufnahme ukrainischer Kriegsverletzter an

Düsseldorf 219 Kliniken haben sich in NRW registriert, um ukrainische Kriegsverletzte aufnehmen zu können. Das derzeitige Bettenangebot umfasst demnach 41 Intensiv- und 166 Normalbetten. Es gibt eine Datenbank.

Zahlreiche Kliniken in Nordrhein-Westfalen bieten die Aufnahme und Behandlung von ukrainischen Kriegsverletzten an. Bei einem Zentralregister haben sich mit Stand Montag bereits 219 Kliniken im Bundesland registriert, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Das derzeitige Bettenangebot umfasst demnach 41 Intensiv- und 166 Normalbetten. Das Portal biete tagesaktuelle und dynamische Anpassungen an die zur Verfügung stehenden Kapazitäten.