So viele wie nie : NRW verzeichnet mehr Auszubildende in der Pflege

Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. Foto: dpa/Marijan Murat

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen haben laut Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr 17.413 Menschen die Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das sind so viele wie nie zuvor in NRW.

Im Vergleich zu 2020, als das Land 15.837 Auszubildende zählte, ist das eine Steigerung um knapp zehn Prozent. wie das Ministerium am Sonntag in Düsseldorf mitteilte. „Noch nie haben in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen“, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

„Für den Pflegeberuf braucht es eine hohe Fachlichkeit und ein hohes Maß an Verantwortung, die sich mit der großen Nähe zum Pflegebedürftigen verbinden“, betonte der CDU-Politiker. „Es ist ein anspruchsvoller, aber auch erfüllender Beruf und ich freue mich, dass so viele Menschen ihn ergreifen wollen.“

(ahar/epd)