Größte Gruppe sind Türken : In NRW leben so viele ausländische Mitbürger wie nie zuvor

In NRW leben so viele ausländische Mitbürger wie nie zuvor

Viele Menschen mit Türkeiflaggen warten an einer Absperrung auf den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er öffnete im September 2018 die Zentralmoschee in Köln. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Die Zahl der in Nordrhein-Westfalen lebenden Ausländer ist auf ein historisches Hoch geklettert. Erfasst wurden nur Personen, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen.

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes vom Mittwoch lebten Ende 2019 rund 2,7 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in NRW - so viele wie nie zuvor. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl demnach um 62 200 und damit im zehnten Jahr in Folge. Ende 2010 hatte die Ausländerzahl in NRW noch bei 1,8 Millionen gelegen.