1,19 Millionen Pflegebedürftige NRW verzeichnet deutlichen Anstieg von Menschen mit Pflegebedarf

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen ist seit Einführung der Pflegestatistik im Jahr 1999 auf mehr als das Zweieinhalbfache angestiegen. Im Dezember vergangenen Jahres lebten rund 1,19 Millionen Pflegebedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes (elftes Buch Sozialgesetzbuch) im Bundesland, wie das statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitteilte. 22 Jahre zuvor hatten bei der erstmaligen Durchführung der Pflegestatistik 466.000 Menschen als pflegebedürftig gegolten. Zum Teil beruhe dieser Anstieg auf dem seit 2017 weiter gefassten Pflegebedürftigkeitsbegriff, durch den mehr Menschen als zuvor eine Pflegebedürftigkeit zugesprochen werden konnte, hieß es.