Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen : Knapp 300.000 Euro teure Poller-Anlage kommt vor den NRW-Landtag

Aktivisten von Extinction Rebellion demonstrierten am 20. Mai 2021 innerhalb des Bannkreises vor dem Landtag gegen die Klimapolitik. Einige Demonstranten kletterten auf das Vordach des Landtages. Das soll nun nicht mehr so einfach möglich sein. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Eine knapp 300.000 Euro kostende Poller-Anlage wird vor dem NRW-Landtag errichtet. Sie soll für mehr Sicherheit sorgen. Fahrzeuge können nicht mehr unbefugt auf den Vorplatz fahren.

Die Sicherheitsmaßnahmen am Landtag von Nordrhein-Westfalen werden verstärkt. Vor der Neuwahl des Parlaments am 15. Mai soll der Einbau einer knapp 300.000 Euro teuren Poller-Anlage abgeschlossen werden, damit keine Fahrzeuge mehr unbefugt auf den Vorplatz fahren oder sogar direkt vor den Eingang rollen können, wie der Landtag am Montag mitteilte.