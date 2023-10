NRW verstärkt Polizeipräsenz vor Synagogen „Beunruhigung unserer jüdischen Mitbürger nehmen wir sehr ernst“

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bewerte die aktuellen Entwicklungen in Israel im Hinblick auf die Sicherheitslage in Nordrhein-Westfalen fortlaufend. Die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinden könnten sich zudem bei Fragen unmittelbar an die jeweiligen Kontaktpersonen in den für sie zuständigen Kreispolizeibehörden wenden.