NRW-Verkehrsunfallstatistik 2022 So viele Tote bei illegalen Autorennen wie noch nie

Trotz intensiver Ermittlungen und hohem Fahndungsdruck machen illegale Autorennen in NRW der Polizei weiter zu schaffen. Demnach gab es im vergangenen Jahr rund 2000 Anzeigen gegen Raser. Zwölf Menschen kamen bei illegalen Autorennen im vergangenen Jahr ums Leben – und damit so viele wie noch nie. „Die Straße ist keine Rennstrecke. Diese wild gewordenen Raser lassen sich an Verantwortungslosigkeit, an Leichtsinn und auch an Kaltschnäuzigkeit nicht übertreffen. Diese Unfälle sind alle genauso tragisch wie vermeidbar“, sagte Reul.