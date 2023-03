NRW-Verkehrsunfallstatistik für 2022 E-Scooter-Unfälle haben drastisch zugenommen

Demnach kam es besonders in den Nachtzeiten in Großstädten zu Unfällen mit den E-Scootern; in jedem vierten Fall war Alkohol die Hauptunfallursache. „Alkohol und Drogen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen – weder am Steuer eines Autos noch am Lenker eines E-Scooters,“ sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwochvormittag bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik.