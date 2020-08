Programm für Geflüchtete : NRW-Verkehrsminister begrüßt Migranten zur Lokführer-Ausbildung

Gelsenkirchen Lokführer fehlen der Bahn und der privaten Konkurrenz auf vielen Linien. Für Migranten ist das eine Chance, auf dem Arbeitsmarkt tritt zu fassen. Dabei spielt die Sprache eine große Rolle.

Nach Angaben des Landes fehlen in den nächsten fünf Jahren 1700 Lokführer. 40 Prozent der Triebfahrzeugführer gehen in den Ruhestand. In Gelsenkirchen werden derzeit 13 Migranten aus 7 Nationen ausgebildet. Weitere Angebote in anderen NRW-Regionen sollen folgen. Gestartet ist bereits ein Kursus an einer Lokführerschule in Essen. Die Ausbildung zum Lokführer und ein vorgeschaltetes dreimonatiges Sprachtraining kosten mehr als 27.000 Euro. In der Regel übernehmen die Jobcenter die Finanzierung.