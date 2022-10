Radikales Gedankenguts : NRW-Verfassungsschutz warnt vor als Helfer getarnten Extremisten

Düsseldorf Der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen sieht die innere Sicherheit durch Gruppen gefährdet, die extremistische Haltungen hinter alltäglicher Hilfeleistung verbergen. Dies geschehe etwa im Kamfsport oer in der „Schülerhilfe“.

Diese sogenannte „Entgrenzung“ radikaler Haltungen sei eine große Gefahr für die Demokratie, warnte ein Vertreter des Verfassungsschutzes am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. So stellten etwa rechtsgerichtete Gruppen unter dem Deckmantel der Hilfe für finanzschwache Schülerinnen und Schüler „deutschen Familien“ Lehrbücher zu Verfügung. Tatsächlich versuchten sie dabei, diese Familien für ihre Haltung zu gewinnen.

Auch Kampfsport sei nach wie vor sowohl in rechten als auch in linken extremistischen Gruppen ein Mittel, neue Mitglieder zu rekrutieren, erklärte der Vertreter des Verfassungsschutzes. Diese Versuche extremistischer Gruppen, sich in die Gesellschaft unter falschen Voraussetzungen einzuschleichen, sei auch in der Hilfe für Gefangene zu beobachten. Islamistische und salafistische Organisationen suchten so Kontakt zu muslimischen Gefangenen, um sie zu indoktrinieren. Auch im Internet seien islamistische Gruppen aktiv und versuchten über Messenger-Dienste Interessenten zu gewinnen.