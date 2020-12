NRW-Verfassungsschutz : Jeder zehnte Querdenker extremistisch

Düsseldorf In NRW sind etwa zehn Prozent der Teilnehmer von „Querdenker“-Demonstrationen nach Einschätzung des Verfassungsschutzes bekannte Rechtsextremisten oder Reichsbürger.

Unterdessen warnt das Bundesamt für Verfassungsschutz laut einem Bericht der Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe (Donnerstag) vor einer „Steigerung in der Bereitschaft zur Gewaltanwendung“ bei der „Querdenker“-Bewegung. Darauf ließen Anfeindungen, aber auch Angriffe gegen Polizeikräfte und Medienvertreter bei Großveranstaltungen schließen, heißt es in einer Stellungnahme des Kölner Bundesamts für die Zeitungen. Teilnehmerstarken Versammlungen wohne „ein erhöhtes Eskalationspotenzial inne“. Grundsätzlich sei festzuhalten, dass Versammlungen mit geringerer Teilnehmerzahl überwiegend friedlich verliefen.

Das Nachrichtenportal t-online berichtete am Donnerstag, der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt (BKA) prüften Hinweise auf eine mögliche Blockadeaktion von Autobahnen in Deutschland durch „Querdenker“ und deren Umfeld. Laut t-online gibt es seit Montag auf dem Messengerdienst Telegram aus „Querdenken“-Kreisen eine Ankündigung für einen Aktionstag, an dem mit Großfahrzeugen neuralgische Knotenpunkte lahmgelegt werden sollen. Der Verfassungsschutz könne aber noch nicht belastbar einschätzen, inwieweit diese Mobilisierung erfolgreich sein werde und ob sich Extremisten an derartigen Aktionen beteiligten.