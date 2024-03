Vor der dritten Verhandlungsrunde Verdi schließt weitere Aktionen im NRW-Nahverkehr nicht aus

Verdi NRW hat in dem Tarifkonflikt bisher zu zwei eintägigen Warnstreiks Anfang und Mitte Februar sowie zu einem zweitägigen Warnstreik in rund 30 kommunalen Verkehrsbetrieben aufgerufen. Der zweitägige Warnstreik endet an diesem Freitagabend oder in der Nacht zum Samstag mit dem Schichtende. Die Arbeitsniederlegungen führten zu gravierenden Auswirkungen auf Millionen Fahrgäste im bevölkerungsreichsten Bundesland. Sie betrafen jeweils fast alle großen kommunalen Verkehrsbetriebe, so dass Straßenbahnen und U-Bahnen in den Depots blieben. Nur ein kleiner Teil der Linienbusse, die ohnehin von privaten Subunternehmen betrieben werden, fährt erfahrungsgemäß in den Streikregionen.