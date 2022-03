Durchsuchungen im Ruhrgebiet : NRW verbietet „Islamischer Kulturverein Nuralislam“

Düsseldorf/Dortmund Der „Islamische Kulturverein Nuralislam“ ist verboten worden. NRW-Innenminister Herbert Reul will sich am Vormittag zu dem Verbot und den Durchsuchungen äußern.

Das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen hat den Verein „Islamischer Kulturverein Nuralislam“ verboten. Das sagte ein Ministeriumssprecher am Donnerstag. Der Verein richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und den Gedanken der Völkerverständigung, heißt es in der Bekanntmachung des Landes NRW im Bundesanzeiger. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will sich am Vormittag zu dem Verbot und damit in Zusammenhang stehenden Durchsuchungen äußern.