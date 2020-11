Wetter in NRW : Am Sonntag sind Sturmböen und Gewitter möglich

Essen Nach den sonnigen Spätherbsttagen wird es am Sonntag ungemütlich: Stürmische Böen und Gewitter können über NRW ziehen. Ab den Mittagsstunden wird es ungemütlich. Die Woche startet dann regnerisch.

Regen, Wind und Gewitter kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Nordrhein-Westfalen an. Zunächst ist es am Sonntag sehr mild bei Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad. Dann werden starke Böen in der Eifel und in exponierten Lagen erwartet. Ab den Mittagstunden wird es vor allem im Westen des Landes sehr ungemütlich. Im Aachener Raum und in der Nordeifel können stürmische Böen bis 70 km/h auftreten.