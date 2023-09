Unternehmungen bei Hitze in NRW So lassen sich die letzten heißen Tage der Saison genießen

Für Hitze-Muffel empfiehlt sich ein Ausflug in den Wald. Die dichte Vegetation sorgt dafür, dass es deutlich kühler ist als in der Innenstadt. Ein Spaziergang in Waldgebieten kann auch eine schöne Abwechslung zu überfüllten öffentlichen Bädern sein. Wem nur der Spaziergang zu langweilig ist, nimmt sich eine Picknickdecke mit, ein paar erfrischende Snacks wie Obst und Getränke. Warum nicht auch ein Kartenspiel oder Ähnliches? Zwischen den Bäumen lässt sich ein Tag in der Natur auch bei Temperaturen von über 30 Grad genießen. Wer es besonders natürlich mag, dem seien die nordrhein-westfälischen Naturwaldreservate empfohlen. Diese Waldstücke werden weitgehend naturbelassen, aus ihnen wird also etwa kein Holz entnommen. Beispiele dafür sind der Meersiepenkopf in Wuppertal, der Kerpener Bruch bei Kerpen und die Überanger Mark im Düsseldorfer Nordosten.